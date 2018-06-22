6TH Annual Ragsdale Tiger Baskeball Jamboree coming up Monday June 25 and Tuesday June 26, at Ragsdale High School, in Jamestown

Posted by Andy Durham on June 22, 2018 at 10:20 am under High School | Be the First to Comment

**********6TH Annual Ragsdale Tiger Jamboree**********
RAGSDALE BASKETBALL

RAGSDALE TIGERS JAMBOREE: MONDAY, JUNE 25TH

COURT 1 (NEW GYM)	                        COURT 2 (OLD GYM)
9AM	RANDLEMAN VS THOMASVILLE   		
10AM	SW GUILFORD 1 VS NORTH DAVIDSON	  
11AM	SOUTH STOKES VS PERSON                         	SWG #2 VS HILLSIDE	 
12PM	H.P. ANDREWS VS THOMASVILLE                     RAGSDALE VS RANDLEMAN	 
1PM	APEX FRIENDSHIP VS NORTH DAVIDSON       	SWG 1 VS THOMASVILLE 
2PM	ASHEBORO VS SWG #2        	                PERSON VS DUDLEY		   
3PM	RANDLEMAN VS APEX FRIENDSHIP	                HILLSIDE VS SOUTH STOKES            
4PM	RAGSDALE VS ANDREWS 	                        DUDLEY VS NORTH DAVIDSON    	
5PM	NW GUILFORD VS SWG 1	                        ASHEBORO VS PERSON	
6PM   	ANDREWS VS HILLSIDE 	                        SWG #2 VS SOUTH STOKES
7PM     NW GUILFORD VS DUDLEY   	                APEX FRIENDSHIP VS ASHEBORO

*TEAM LISTED FIRST IS THE “HOME” TEAM AND SHOULD WEAR WHITE/LIGHT COLORED JERSEYS.*
*PLEASE BE AT YOUR GAME ½ HOUR BEFORE START TIME*
RAGSDALE

BASKETBALL

RAGSDALE TIGERS JAMBOREE: TUESDAY, JUNE 26TH

COURT 1 (NEW GYM)	            COURT 2 (OLD GYM)
9AM	RAGSDALE VS SOUTHERN   		
10AM	ANDREWS VS PERSON 	            FRIENDSHIP VS SE GUILFORD 
11AM	SWG 1 VS SCOTLAND CO.	            PAGE VS RICHMOND SR.		
12PM	SWG 2 VS PERSON 	            SOUTH STOKES VS SOUT
1PM	SW RANDOLPH VS FRIENDSHIP 	    SWG 1 VS PAGE                        	
2PM	NORTH DAVIDSON VS SE GUILFORD	    RICHMOND SR. VS ANDREWS 		   
3PM	RAGSDALE VS SCOTLAND CO. 	    FRIENDSHIP VS SWG 2	            
4PM	NORTHERN GUILFORD VS SOUTH STOKES   PERSON VS SW RANDOLPH    	
5PM	NORTHERN DAVIDSON VS PAGE  	    SE GUILFORD VS ANDREWS 
6PM   	RICHMOND SR. VS SWG 1               SOUTH STOKES VS SCOTLAND CO.
7PM     RAGSDALE VS NORTHERN DAVIDSON  	    NORTHERN GUILFORD VS SWG 2

*TEAM LISTED FIRST IS THE “HOME” TEAM AND SHOULD WEAR WHITE/LIGHT COLORED JERSEYS.*
*PLEASE BE AT YOUR GAME ½ HOUR BEFORE START TIME*

***** Prices for the jamboree will be $5 for Adult and $2 for students over 8 years old.*****

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