NCCA East-West All-Stars Soccer Rosters:Nicolette Robinson(Page), Rachel Rouse(NWG) and Gianna Flowers(SWG) for the Women/Noah Lohr(NWG) for the Men[Check-in and Practice Plans]

**********The NCCA East-West All-Stars Soccer Games will be played on Tuesday night/evening July 17 inside McPherson Stadium, at Bryan Park, off of US Highway 29 North, in Brown Summit…..**********

+++++Women’s Game at 6:30pm and Men’s Game at 8:30pm+++++

*****2018 NCCA East-West All-Star Women’s Soccer*****

East

# Name Pos. Ht. High School 2 Emery Biggs M/F 5'6 Clayton 3 Jordin Mosley F 5'8 Leesville Road 4 Elise Ederle D 5'7 Chapel Hill 5 Talia Parrous F 5'6 Terry Sanford 6 Catherine Holbrook F 5'7 Green Hope 7 Mackenzie Pruitt F 5'3 Havelock 8 Taylin Jean G 5'5 Cedar Ridge 9 Lauren Reichardt D 5'10 Panther Creek 10 Brayleigh Jones M/F 5'7 First Flight 11 Megan Serrano G 5'9 Jacksonville 12 Karen Juarez M/F 5'2 John T. Hoggard 14 Meghan Kast D 5'5 Cardinal Gibbons 15 Haley Shand F 5'6 Laney 17 Brooke Sroka M/F 5'6 Leesville Road 18 Emily Ketchum D 5'1 Richlands 19 Mia Ziade F 5'4 Cary

Head Coach: Laura Kerrigan Cary

West

# Name Pos. Ht. High School 2 Brooklyn Berry D 5'5 West Forsyth 3 Reagan Sandford M 5'3 Forestview 4 Brynn Douglas D 5'8 Hickory Ridge 5 Lindsey Poff F 5'9 Charlotte Catholic 6 Kate Duncan G 5'5 Ardrey Kell 7 Lauren Rector F 5'3 Jay M. Robinson 8 Carson Fielding D 5'8 Lake Norman 9 Nicolette Robinson M 5'4 Page 10 Morgan Hairston G 5'7 East Forsyth 11 Rachel Rouse M 5' 4 Northwest Guilford 12 Allison Herrera F 5'4 Hibriten 14 Alana Holder D 5'6' Asheville 15 Pali Smith F 5'1 A.C .Reynolds 16 Gianna Flowers M 5'3 Southwest Guilford 18 Sarah Lewis M 5'4 T.C. Roberson 19 Weezie Targgart M 5'3 Myers Park

Head Coach: Todd Spinell J.M. Robinson

******2018 NCCA East-West All-Star Men’s Soccer*****

East

# Name Pos. Ht. Wt. High School 2 Jose Aguirre M 5'7 135 Lee County 3 TJ Hurd M 5'11 170 Jacksonville 4 Trevor Berk F 5’10 165 Heritage 5 Harrison Martin D 6'4 175 Dixon 6 Harry Cooper D 6'2 170 Enloe 7 Justin Mecham F 6'2 180 Chapel Hill 8 Cesar Cruz F 5'6 150 Hoggard 9 Jesus Navarro F 5'10 168 East Duplin 10 Crewe Douglas M 6'3 175 First Flight 11 Emir Sevim GK 5’8 175 Enloe 12 Zach Hanson D 5'11 165 Franklin Academy 14 Jackson Hollenbach M 5'10 162 Cardinal Gibbons 15 Peyton Shepard D 6'3 175 Jacksonville 16 Paul Horning M 6'0 165 New Hanover 18 Adam Trickett D 6'1 155 Cardinal Gibbons 19 Dominic Toone M 5'7 135 Ashley

Head Coach: Paul Slater Croatan

West

# Name Pos. Ht. Wt. High School 2 Ben Baker F 6'0 165 Ledford 3 Matthew Kennedy MF 5' 8 150 AC Reynolds 4 Santiago Betancourt F 5'10 155 Hickory 5 Noah Lohr D 5’10 140 Northwest Guilford 6 Andrew Brown D 6'0 155 South Mecklenburg 7 Chase Melton MF 6'1 155 Forbush 8 Pedro Cruz D 5'7 138 Salisbury 10 William Curry MF 6'0 170 Central Davidson 11 Sam Johnson M 6'2 175 Statesville 12 Dillon Donahue GK 5'11 185 West Forsyth 14 Antonio Pineda MF 5'11 135 Statesville 15 Francisco Tapia F 5'10 200 Newton Conover 16 Jordan Hall D 6'2 185 Lake Norman Charter 17 AJ Whisenant F 5'10 175 Hough 18 Jack Hebert MF 5' 10 140 Independence 19 Ross Whipkey D 5'10 170 Ardrey Kell

Head Coach: Matt Parrish Salisbury

*****Check-in and Practice Plans:*****

Women’s Soccer

Sun. 7/15

Noon Women report: Grimsley HS gym

12:30 Pictures begin at Grimsley HS Stadium

1:15 – 2:45 Practice at Grimsley HS

Mon., 7/16

9:30 – 11:00 Practice at Grimsley HS

2:15 – 3:45 Practice at Grimsley HS

Tues. 7/18

11:30 – 12:30 Practice at Grimsley HS

6:30 Game at Bryan Park’s Macpherson Stadium – no overtime

Men’s Soccer

Sun. 7/15

12:30 Men report: Grimsley HS gym

1:00 Pictures begin – Grimsley HS Stadium

2:45 – 4:15 Practice at Grimsley HS

Mon. 7/16

11:00 – 12:30 Practice at Grimsley HS

3:45 – 5:15 Practice at Grimsley HS

Tues. 7/17

12:30 – 1:30 Practice at Grimsley HS

8:30 Game — no overtime