NCHSAA Men’s 3-A Cross Country Results:Jack Dingman(Northern Guilford HS) finishes 8th/Southwest Guilford ends up 11th in team competition/Alyssa Hernandez(NG) 7th overall and NG Nighthawks Women’s team takes home 4th Place

NCHSAA State Cross Country Championships – 11/4/2017

Ivey Redmon Sports Complex

Men 5k Run CC 3A Results – Men

1, Hotelling, George, East Chapel, 15:46.92. 2, Verchick, Ben, Union Pines,

15:52.01. 3, Gallant, Jacob, Mount Tabor, 15:53.00. 4, Zapherson, Michael,

T.C. Roberso, 15:53.63. 5, Jaster, Nate, Weddington H, 15:54.06. 6, Trabucco,

Jack, Cox Mill, 16:02.45. 7, Ciprich, John, Piedmont, 16:06.69. 8, Dingman,

Jack, Northern Gui, 16:07.08. 9, Richardson, Jordan, Northern Nas, 16:08.79.

10, Hawley, Ben, Chapel Hill, 16:10.11. 11, Mazur, Will, Weddington H,

16:13.86. 12, Durham, Kyle, Weddington H, 16:17.18. 13, Wiley, Lucas, A.C.

Reynold, 16:18.49. 14, McGlamery, Dalton, St. Stephens, 16:19.71. 15, O’Hara,

Jackson, Weddington H, 16:20.75. 16, Honeycutt, Haven, Asheville, 16:21.04.

17, Larson, Stephen, Weddington H, 16:22.75. 18, Draper, Joshua, T.C. Roberso,

16:23.36. 19, White, Hunter, North Hender, 16:24.15. 20, Castellaw, Cooper,

Alexander Ce, 16:25.55. 21, Rushok, Frank, West Cartere, 16:25.88. 22, Vlasis,

James, Mount Tabor, 16:29.40. 23, Soule, Will, T.C. Roberso, 16:29.50. 24,

Rogers, Owen, Chapel Hill, 16:29.90. 25, Cannon, Avery, Watauga, 16:35.37. 26,

Jackson, Cole, Marvin Ridge, 16:37.45. 27, Lillie, Dwayne, A.C. Reynold,

16:40.64. 28, Toomey, Jake, Weddington H, 16:41.69. 29, Blizzard, Jason,

Marvin Ridge, 16:48.05. 30, Leach, Travis, Southwest Gu, 16:48.32. 31,

Stamper, Kyle, Cuthbertson, 16:49.65. 32, Arangala, Emil, Chapel Hill,

16:50.37. 33, Cordero, David, T.C. Roberso, 16:51.39. 34, Clabo, James, Chapel

Hill, 16:52.83. 35, Sweeney, Gavin, Watauga, 16:55.11. 36, Austin, Gage,

Cuthbertson, 16:59.03. 37, Lezotte, Walker, Cuthbertson, 16:59.47. 38,

Walters, Peyton, D.H. Conley, 17:00.42. 39, Seik, Davis, Cuthbertson,

17:02.47. 40, Scurry, William, Mount Tabor, 17:04.49. 41, Parrish, Gresham,

East Chapel, 17:06.89. 42, Flynn, Aidan, New Hanover, 17:09.72. 43, Miller,

AJ, D.H. Conley, 17:10.25. 44, Clark, Julian, West Johnsto, 17:11.42. 45,

Boyette, Blake, East Wake, 17:13.04. 46, Topoly, Drew, Smithfield-S, 17:13.12.

47, Waldo, Thomas, West Rowan, 17:14.89. 48, Thomas, Max, Mount Tabor,

17:15.65. 49, Vilafranco, Richard, West Johnsto, 17:16.68. 50, Evans, Banks,

Clayton, 17:16.95. 51, Scotti, Zeno, Chapel Hill, 17:17.26. 52, Levy, Hunter,

Cox Mill, 17:17.55. 53, Bryant, James, Marvin Ridge, 17:17.59. 54, Kummer,

Ethan, Mount Tabor, 17:18.13. 55, Thorndike, Owen, D.H. Conley, 17:18.31. 56,

Henry, Colin, Northwood, 17:18.84. 57, Brown, Kobe, Southwest Gu, 17:18.85.

58, Christensen, Tyler, St. Stephens, 17:19.56. 59, Burkhart, Delsin,

Westover, 17:20.18. 60, Legg-Bell, Rory, Cedar Ridge, 17:20.27. 61, Bhave,

Sahil, Marvin Ridge, 17:21.27. 62, Hockaday, Yates, North Buncom, 17:21.75.

63, Coatney, Caleb, Watauga, 17:21.90. 64, Dees, Joseph, Northern Nas,

17:22.10. 65, Crain, Zach, A.C. Reynold, 17:23.98. 66, Mann, Carson,

Weddington H, 17:24.22. 67, Cole, Aidan, A.C. Reynold, 17:24.34. 68, Colling,

Jackson, Marvin Ridge, 17:25.22. 69, McKinney, Seth, D.H. Conley, 17:29.14.

70, Poozer, William, Asheville, 17:30.82. 71, Meredith-Andrews, Jacob, Chapel

Hill, 17:31.02. 72, King, Daniel, Southern Ala, 17:32.53. 73, Eure, Cameron,

West Cartere, 17:32.73. 74, Levy, Malachi, Northwood, 17:32.76. 75, Smith,

Octavious, Smith, E.E., 17:33.21. 76, Dicristo, Joe, Charlotte Ca, 17:33.69.

77, Raughley, Shaun, Cuthbertson, 17:33.75. 78, Wilson, Jalen, D.H. Conley,

17:33.86. 79, Hudson, Jaxon, South Brunsw, 17:35.72. 80, Titus-Ethridge,

Chase, White Oak, 17:36.17. 81, Motondo, Ryan, Williams, Wa, 17:37.13. 82,

Barbee, Zac, Jesse Carson, 17:37.24. 83, Turner, Hutch, Asheville, 17:38.75.

84, Armentrout, Will, Mount Tabor, 17:39.70. 85, Van Tubbergh, Kyle, Orange,

17:40.55. 86, Bustillo, Rodrigo, Enka, 17:41.19. 87, Coty, Hayden, Mount

Tabor, 17:42.79. 88, Turner, Ethan, Watauga, 17:43.61. 89, Adair, Max, Enka,

17:44.94. 90, Cook, Simon, Chapel Hill, 17:45.93. 91, Bowman, Robert, Harnett

Cent, 17:46.62. 92, Paschal, Lucas, Piedmont, 17:47.69. 93, Ellum, Townes,

A.C. Reynold, 17:48.82. 94, Orians, Eli, D.H. Conley, 17:49.79. 95, Clark,

Zachary, Cleveland Hi, 17:50.12. 96, Wright, Matt, Northern Nas, 17:50.31. 97,

Robertson, Lawson, A.C. Reynold, 17:50.89. 98, Wright, Jay, T.C. Roberso,

17:51.00. 99, Ensey, Jake, Marvin Ridge, 17:52.19. 100, Ellis, Logan,

Alexander Ce, 17:52.74. 101, Leinbach, Spencer, Southwest Gu, 17:53.58. 102,

Villarreal, Max, Southwest Gu, 17:54.17. 103, Dickerson, Isaiah, T.C. Roberso,

17:54.55. 104, Brock, Ben, Asheville, 17:55.31. 105, Lindstrom, Jack, West

Cartere, 17:55.39. 106, Grevin, William, North Brunsw, 17:56.60. 107, Bryson,

Toby, D.H. Conley, 17:57.09. 108, Anderson, Korben, Watauga, 17:57.95. 109,

Blakely, Braden, T.C. Roberso, 17:59.16. 110, Small, Van, Watauga, 17:59.50.

111, Harmon, Ethan, Enka, 17:59.96. 112, Cox, Caleb, Watauga, 18:00.64. 113,

Tsegay, Aman, Southwest Gu, 18:01.19. 114, Farrell, Irish, East Chapel,

18:01.41. 115, Marshall, Justin, Northern Nas, 18:01.57. 116, Oren, Daniel,

East Chapel, 18:02.62. 117, Hobday, Chance, Aycock, Char, 18:04.20. 118,

Piland, Jonathan, Cape Fear, 18:04.73. 119, Trantham, Blake, Enka, 18:05.73.

120, Fernandez, Tommy, New Hanover, 18:06.39. 121, Small, Shamir, Southern

Nas, 18:06.95. 122, Koenig, Jonah, New Hanover, 18:07.02. 123, Adams, Drew,

Harnett Cent, 18:07.05. 124, Culbreth, Greyson, Harnett Cent, 18:08.60. 125,

Gonzalez, Jesus, Harnett Cent, 18:09.43. 126, Hernandez, Izaiak, West Johnsto,

18:09.66. 127, Burr, Keegan, Cuthbertson, 18:09.90. 128, Villa, Jaxson, East

Chapel, 18:14.48. 129, Benzoni, Isaiah, East Chapel, 18:15.67. 130, Woehr,

Andy, Southwest Gu, 18:16.90. 131, O’Briant, Colton, Harnett Cent, 18:17.38.

132, Cammisa, Evan, Enka, 18:17.97. 133, Cumbow, Sawyer, Enka, 18:21.63. 134,

Bae, Mason, Northwood, 18:23.67. 135, Stewart, Alistar, Cedar Ridge, 18:25.49.

136, Gannon, Rory, South Brunsw, 18:26.56. 137, Phieffer, Jack, South Brunsw,

18:26.66. 138, Diaz-Maldanado, Josue, Clayton, 18:26.94. 139, Pippin, Carter,

Northwood, 18:28.56. 140, Hadding, Kyle, Harnett Cent, 18:29.14. 141, Cavazos,

Brendan, Cox Mill, 18:29.21. 142, Graham, Dalton, Union Pines, 18:30.40. 143,

Enkema, Pieter, Union Pines, 18:33.09. 144, Adame, Omar, Cox Mill, 18:34.10.

145, Spotz, Jack, Northwood, 18:35.53. 146, Patterson, Sam, Union Pines,

18:35.56. 147, Kleber, Hunter, West Johnsto, 18:36.90. 148, Connick, Spencer,

Cox Mill, 18:42.82. 149, Dixon, Eddie, Southwest Gu, 18:43.89. 150, Rincon,

Giovanni, Union Pines, 18:45.45. 151, Sullivan, Patrick, Asheville, 18:45.63.

152, Crane, Zach, Cedar Ridge, 18:47.13. 153, Raynor, William, Northern Nas,

18:47.89. 154, Owen, Bruse, East Chapel, 18:48.44. 155, Geronimo, Shaian, West

Cartere, 18:48.45. 156, Wallace, Samuel, Cedar Ridge, 18:49.42. 157, Salter,

Logan, Clayton, 18:53.13. 158, Leonard, Manly, New Hanover, 18:53.73. 159,

Blalock, Mitchell, Harnett Cent, 18:54.11. 160, Zukerman, Abel, New Hanover,

18:54.21. 161, Grewell, Tate, Cox Mill, 18:58.71. 162, Costa, Primo,

Northwood, 18:59.65. 163, Welch, Spody, Southeast Gu, 19:00.37. 164, Schihl,

Mickey, Cuthbertson, 19:03.35. 165, Patterson, Josh, Union Pines, 19:10.59.

166, Taber, August, West Cartere, 19:10.88. 167, Meshaw, Aaron, West Johnsto,

19:11.83. 168, Johnson, Kamden, Northern Nas, 19:13.67. 169, Draughon, Levi,

Cedar Ridge, 19:15.22. 170, Savage, Chance, Northern Nas, 19:15.93. 171,

Haverdink, Braeden, West Johnsto, 19:16.65. 172, Friel, Aaron, Asheville,

19:27.53. 173, Baker, Austin, Union Pines, 19:29.01. 174, Kimbrell, Andrew,

Northwood, 19:29.40. 175, Smith, Austin, South Brunsw, 19:30.85. 176, Schultz,

Alex, New Hanover, 19:31.43. 177, Bullard, Noah, South Brunsw, 19:35.94. 178,

Paisley, Evan, Cedar Ridge, 19:35.98. 179, Hogston, Gunner, Marvin Ridge,

19:38.23. 180, Garcia, Alex, Cox Mill, 19:44.91. 181, Jones, Finn, West

Cartere, 19:46.63. 182, Sessoms, David, West Cartere, 19:55.41. 183, Goebel,

John, Asheville, 19:57.69. 184, Ingram, Angus, New Hanover, 19:59.76. 185,

Bonham, Eli, Enka, 20:06.26. 186, Barefoot, Hayden, West Johnsto, 20:09.93.

187, Padu, Lukis, Sun Valley, 20:11.40. 188, Samour, Walid, Clayton, 20:17.18.

189, Disbrow, Ford, South Brunsw, 20:26.69. 190, Jones, Benjamin, Clayton,

20:35.61. 191, Vega, Christian, Clayton, 21:03.05. 192, Clayton, Britton,

Clayton, 21:44.44. 193, Pennington, Joseph, South Brunsw, 22:32.65.

1, Hill, Madeline, Cuthbertson, 18:11.52. 2, McCormick, Maggie, Harnett Cent,

18:17.42. 3, Helms, Leah, Cuthbertson, 18:19.22. 4, Whoolery, Hayley, West

Johnsto, 18:20.49. 5, Strange, Jonna, North Iredel, 18:30.45. 6, Ritter,

Sophia, Watauga, 18:33.94. 7, Hernandez, Alyssa, Northern Gui, 18:44.43. 8,

Reiter, Jenna, West Cartere, 18:47.58. 9, Whitworth, Frances, Mount Tabor,

18:55.17. 10, Maughan, Amelia, Chapel Hill, 19:00.84. 11, Brown, Anna,

Weddington H, 19:09.83. 12, Jones, Emma, Weddington H, 19:14.66. 13, Crook,

Lilly, Chapel Hill, 19:17.23. 14, St. Hilaire, Kaitlyn, Cuthbertson, 19:17.93.

15, Springer, Maggie, Chapel Hill, 19:18.81. 16, Raspanti, Sophia, Forestview,

19:25.35. 17, Runkle, Sydney, Chapel Hill, 19:28.05. 18, Fredericks, Emma,

Northern Gui, 19:28.44. 19, Castro, Gabriella, Cuthbertson, 19:29.30. 20,

Obremski, Makayla, Topsail, 19:36.65. 21, Aljanabi, Laila, White Oak,

19:37.57. 22, Davis, Anna, Weddington H, 19:37.95. 23, Patterson, Delaney,

Cuthbertson, 19:38.36. 24, Abrams, Kathleen, Weddington H, 19:40.05. 25,

Mallory, Jenna, Jacksonville, 19:42.18. 26, Murrell, Caroline, Northwood,

19:45.58. 27, Blanton, Caroline, Marvin Ridge, 19:46.77. 28, Ketterman, Beth,

Cape Fear, 19:46.78. 29, Haulsee, Nora, Mount Tabor, 19:47.30. 30, Bechtel,

Sarah, Weddington H, 19:47.83. 31, Beausoleil, Alyx, Weddington H, 19:49.37.

32, Lowery, Madison, Forestview, 19:58.05. 33, Blakely, Ashlyn, T.C. Roberso,

19:58.47. 34, Anderson, Laila, Eastern Alam, 20:00.08. 35, Marvin, Megan,

Chapel Hill, 20:07.85. 36, Pirone, Mara, Chapel Hill, 20:10.83. 37, Edwards,

Caroline, Watauga, 20:11.07. 38, Herritt, Sabrina, White Oak, 20:11.24. 39,

Morrell, Anne, Cedar Ridge, 20:11.33. 40, Causey, Addison, Mount Tabor,

20:13.81. 41, Jimenez, Jadiza, Southern Nas, 20:18.66. 42, Wolkerstorfer,

Ariana, West Cartere, 20:19.78. 43, Parker, Eliza Craig, West Cartere,

20:20.68. 44, Connick, Jessie, Cox Mill, 20:26.20. 45, Burke, Sydney,

Weddington H, 20:26.75. 46, Hilliard, Madison, Jacksonville, 20:27.39. 47,

Hardiman, Jessica, Northern Gui, 20:29.79. 48, Howell, Katie, Northern Gui,

20:30.21. 49, Pace, Sara, Mount Tabor, 20:30.50. 50, Hardiman, Emma, Northern

Gui, 20:30.57. 51, Curtis, Hannah, Watauga, 20:31.16. 52, Miller, Sidra,

Watauga, 20:31.18. 53, Bowbliss, Emily, Union Pines, 20:35.63. 54, Dover,

Hannah, Burns, 20:36.23. 55, Oren, Sara, East Chapel, 20:36.41. 56,

Terwilliger, Iris, Cape Fear, 20:36.88. 57, Poole, Samantha, Northern Gui,

20:37.50. 58, Dalton, Jordan, T.C. Roberso, 20:37.75. 59, Keeler, Courtney,

Eastern Alam, 20:40.76. 60, Jarrell, Carmen, Charlotte Ca, 20:40.95. 61,

Coughlin, Chandler, Clayton, 20:40.97. 62, Yell, Tessa, Northwood, 20:42.03.

63, Walker, Madison, Jay M Robinson, 20:43.26. 64, Cole, Emma, D.H. Conley,

20:45.17. 65, Bridgforth, Tori, Cuthbertson, 20:45.33. 66, Pratt, Rainger,

Terry Sanfor, 20:45.54. 67, Lundin, Sophie, New Hanover, 20:45.60. 68, Beach,

Sophie, Watauga, 20:47.57. 69, Hoover, Mia, Chapel Hill, 20:47.68. 70, Hart,

Allegra, Cedar Ridge, 20:48.56. 71, Widmann, Chloe, T.C. Roberso, 20:48.96.

72, Montalvo, Charli, Cuthbertson, 20:51.81. 73, Ellis, Bowen, West Cartere,

20:53.69. 74, Jones, Vanessa, North Forsyt, 20:53.78. 75, Beach, Emma,

Watauga, 20:54.76. 76, Williams, Natalie, Cox Mill, 20:57.14. 77, Williams,

Adele, Asheville, 20:57.67. 78, Mendoza, Connie, East Chapel, 20:57.98. 79,

Garcia, Monica, Enka, 20:58.69. 80, Trecco, Pietra, New Hanover, 20:59.96. 81,

Van Manen, Elise, East Chapel, 21:01.53. 82, Setzer, Madison, Crest, 21:05.07.

83, Atento, Natalie, New Hanover, 21:08.94. 84, Dest, Megan, Charlotte Ca,

21:09.58. 85, Martone, Grace, Southwest Gu, 21:10.27. 86, Fowler, Riley,

Watauga, 21:11.92. 87, Inman, Faith, Enka, 21:12.09. 88, Naisang, Jett, A.C.

Reynold, 21:12.62. 89, Christ, Courtney, West Johnsto, 21:13.76. 90, Bergin,

Mia, East Chapel, 21:14.92. 91, Strauss, Jade, East Chapel, 21:25.11. 92,

Perez, Jennifer, D.H. Conley, 21:28.58. 93, Freeman, Ava, Asheville, 21:29.09.

94, Moore, Sarah, Mount Tabor, 21:29.31. 95, Musty, Allison, Cedar Ridge,

21:30.13. 96, Foret, Calista, Cox Mill, 21:33.85. 97, Siemon, Grace, Northwest

Ca, 21:33.89. 98, Mason, Morgan, West Cartere, 21:34.00. 99, Stoakes, Annika,

D.H. Conley, 21:34.44. 100, Murphy, Ella, Asheville, 21:34.46. 101, Wade, Zoe,

Cedar Ridge, 21:37.10. 102, Wells, Bailey, Topsail, 21:37.46. 103, Stone,

Willow, Clayton, 21:38.48. 104, Winterflood, McKenna, Enka, 21:38.76. 105,

Mcgough, Makenna, Cox Mill, 21:42.41. 106, Griffin, Elana, Northern Nas,

21:43.14. 107, Cross, Lily, T.C. Roberso, 21:44.61. 108, Yell, Caroline,

Northwood, 21:44.81. 109, Regil, Mishell, West Cartere, 21:44.83. 110,

Coleman, Kaitlin, Charlotte Ca, 21:45.38. 111, Beal, Brooke, Northwood,

21:47.64. 112, Conrad, Taylor, Jesse Carson, 21:48.07. 113, Lapham, Ruby,

Cedar Ridge, 21:50.78. 114, Little, Meghan, Charlotte Ca, 21:50.88. 115,

Ribisl, Morgan, East Chapel, 21:52.93. 116, Guth, Alice, D.H. Conley,

21:53.12. 117, Anderson, Meredith, Enka, 21:57.06. 118, Boone, Abbie, Northern

Gui, 21:58.08. 119, Michelson, Ally, Enka, 21:58.80. 120, Egnatz, Abby, Mount

Tabor, 21:59.31. 121, Burke, Erica, Clayton, 22:00.19. 122, Curtis, Eve, D.H.

Conley, 22:01.50. 123, Raynor, Faith, Clayton, 22:02.15. 124, Manfre, Bella,

Jacksonville, 22:03.24. 125, Libretto, Skylar, Topsail, 22:05.32. 126, Rose,

Ava, Enka, 22:06.10. 127, Riggsbee, Liv, Northwood, 22:07.78. 128, Haskin,

Bella, Asheville, 22:08.31. 129, SabbaghRabaiotti, Jordan, Mount Tabor,

22:10.12. 130, Adkins, Naomi, Asheville, 22:11.05. 131, Hamerick, Caroline,

West Johnsto, 22:13.68. 132, Gandert, Marissa, T.C. Roberso, 22:14.73. 133,

Derry, Margaret, Asheville, 22:17.38. 134, Stum, Izzy, Southwest Gu, 22:19.68.

135, Shingleton, McCarty, T.C. Roberso, 22:21.13. 136, Mitchell, Channing,

D.H. Conley, 22:22.43. 137, Dickason, Savannah, Central Caba, 22:24.00. 138,

Myler, Jill, Cedar Ridge, 22:37.64. 139, Russo, Annie, Charlotte Ca, 22:43.79.

140, Stubblefield, Caroline, T.C. Roberso, 22:44.58. 141, Silvera, Jewell,

Jacksonville, 22:47.41. 142, Nissler, Ella, Cedar Ridge, 22:54.57. 143, Filer,

Emma, Topsail, 22:56.46. 144, Rollins, Alexus, Topsail, 23:01.92. 145, Bryan,

Maggie, East Chapel, 23:05.87. 146, Snyder, Madison, Topsail, 23:08.08. 147,

Eure, Sydney, Clayton, 23:12.05. 148, Piehler, Hallie, West Cartere, 23:17.39.

149, Simmons, Stephanie, Topsail, 23:22.82. 150, Amigh, Grace, Clayton,

23:27.21. 151, Kent-Orr, Arleigh, Jacksonville, 23:28.07. 152, Padula, Anna

Grace, New Hanover, 23:30.68. 153, Haley, Amber, Northwood, 23:39.78. 154,

Taylor, Chloe, New Hanover, 23:42.49. 155, Wilkinson, Teresa, Charlotte Ca,

23:43.74. 156, Chiancone, Olivia, D.H. Conley, 23:55.53. 157, Trotter, Anna,

Northwood, 23:59.55. 158, Thornburg, Sally, Asheville, 24:03.64. 159,

Tunstall, Brewer, New Hanover, 24:08.96. 160, Rodriguez, Lizette,

Jacksonville, 24:21.02. 161, Rowden, Jillian, Jacksonville, 24:21.03. 162,

Warren, Jenycis, Clayton, 24:37.86. 163, Simpson, Lauren, Cox Mill, 25:10.97.

164, Connick, Amy, Cox Mill, 26:38.78. 165, Mann, Tori, Enka, 27:22.56.