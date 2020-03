Metro 4-A Winter 2020 All-Conference Teams

Metro 4A Conference

Winter 2019-20

Women’s Basketball

All-Conference

1. Destonie Tisdale….Grimsley

2. Amicah Webster ……Grimsley

3. Anna Krajisnik……….High Point Central

4. Reagan Kargo ………Northwest Guilford

5. Thalia Carter…………Northwest Guilford

6. Megan Harkey ………Northwest Guilford

7. Aniston Greene……..Northwest Guilford

8. Shaena Riddles …….Northwest Guilford

9. Jadyn Murray………..Northwest Guilford

10. Hannah Baker……….Northwest Guilford

11. Reagan Maynard …..Page

12. Nyah Stallings……….Ragsdale

13. Diamond Monroe …..Ragsdale

14. Mariah Frazier ………Ragsdale

15. Aijah Palmore ………..Ragsdale

Player of the Year: Nyah Stallings ~ Ragsdale

Defensive Player of the Year: Mariah Frazier ~ Ragsdale

Coach of the Year: Ben Bradford ~ Ragsdale

Final Regular Season Standings

1. Northwest Guilford……………. (7-1)

2. Ragsdale………………………… (7-1)

3. Page………………………………. (3-5)

4. Grimsley …………………………. (3-5)

5. High Point Central ……………. (0-8)

Metro 4A Conference

Winter 2019-20

Men’s Basketball

All-Conference

1. Ahmil Flowers………………….. Grimsley

2. Daniel Cooper …………………. Grimsley

3. Travis Shaw…………………….. Grimsley

4. Ronan Martinek ……………….. Grimsley

5. Keith McDuffie Jr. …………….. High Point Central

6. Christian Hampton……………. Northwest

7. Dean Reiber ……………………. Northwest

8. Robbie Boulton………………… Northwest

9. Brandon Thomas……………… Northwest

10. Josh Humphrey ……………….. Northwest

11. Ellis, Jaden……………………… Page

12. Zion Connor…………………….. Page

13. Jason Sellars…………………… Page

14. Jordan Jones…………………… Ragsdale

15. Cameron Parker………………. Ragsdale

Player of the Year: Ahmil Flowers ~ Grimsley

Defensive Player of the Year: Dean Reiber ~ Northwest Guilford

Coach of the Year: Darren Corbett ~ Grimsley

Final Regular Season Standings

1. Northwest Guilford……………. (7-1)

2. Grimsley …………………………. (7-1)

3. Page………………………………. (4-4)

4. Ragsdale………………………… (2-6)

5. High Point Central ……………. (0-8)

Metro 4A Conference

Winter 2019-20

Men’s Swimming

All-Conference

1. Ethan Graff……………………… Grimsley

2. Erich Bopp………………………. Grimsley

3. Noah Rock ……………………… Grimsley

4. Jake Gillispie …………………… Grimsley

5. Andrew Seeber………………… Grimsley

6. Eric Cantrell…………………….. Grimsley

7. Dax Harris ………………………. Grimsley

8. Tanner Hering …………………. Page

9. Reid Mikuta …………………….. Page

10. Flinn Hering…………………….. Page

11. Baxter Smelzer………………… Page

12. Danny Gatling III………………. Page

13. Ethan Womble…………………. Page

14. Julian Maycock………………… Page

15. Tanner Holian………………….. Page

Swimmer of the Year: Tanner Herring – Page

Coach of the Year: Nicole Krasowski – Page

Final Standings

Page …………………………………… 385.0

Grimsley………………………………. 383.0

Northwest Guilford ………………… 185.0

Ragsdale……………………………… 128.0

High Point Central…………………… 14.0

Metro 4A Conference

Winter 2019-20

Women’s Swimming

All-Conference

1. Caroline Cross…………………. Grimsley

2. MacKenzie Rider……………… Grimsley

3. Claire Sullivan …………………. Grimsley

4. Tatum Church………………….. Grimsley

5. Mary Catherine Hoover …….. Grimsley

6. Jennings Lin ……………………. Grimsley

7. Omega Pinnix………………….. Grimsley

8. Sunny Xiao……………………… Grimsley

9. Camden Thomas……………… Grimsley

10. Caroline Cox……………………. Grimsley

11. Caroline Goodman …………… Northwest Guilford

12. Agnes Cruz …………………….. Northwest Guilford

13. Eliza Gesse …………………….. Page

14. Emily Ally………………………… Page

15. Riley Willett …………………….. Page

16. Abby Gray ………………………. Page

17. Sarah Grubb……………………. Page

18. Sinclair Holian …………………. Page

Swimmer of the Year: Emily Ally – Page

Coach of the Year: Tommy Joseph ~ Grimsley

Final Standings

Grimsley………………………………. 423.0

Page …………………………………… 300.0

Northwest Guilford ………………… 277.0

High Point Central…………………. 105.0

Ragsdale……………………………….. 79.0

Metro 4A Conference

Winter 2019-20

Wrestling

All-Conference

1. Toure’ Moore Grimsley

2. Louden Peters Grimsley

3. Jacob Pitt High Point Central

4. Roman Laing High Point Central

5. Caleb Davis High Point Central

6. Ian Olivas High Point Central

7. William Gibson Northwest Guilford

8. Kyle Pruden Northwest Guilford

9. Drew Pepin Northwest Guilford

10. James Joplin Northwest Guilford

11. Riley Edwards Northwest Guilford

12. Lake Price Northwest Guilford

13. Ethan King Northwest Guilford

14. Trey Tuggle Northwest Guilford

15. Marcus Harnarain Northwest Guilford

16. Jacob Woodburn Page

17. Jed Darnell Page

18. Travis Anderson Page

19. Travon Anderson Page

20. Shane Mallory Page

21. Dustin Cook Ragsdale

22. Logan Smith Ragsdale

23. Ahmad Smith Ragsdale

24. Nick Smith Ragsdale

25. Kollin Strickland Ragsdale

26. Jimmie Kelley Ragsdale

27. Gabe Irizarry Ragsdale

28. Nick Glasgow Ragsdale

Most Outstanding Wrestler (Lower Weights): James Joplin ~ Northwest Guilford

Most Outstanding Wrestler (Upper Weights): Gabe Irizarry ~ Ragsdale

Coach of the Year: Ron Bare ~ Northwest Guilford

Final Regular Season Standings

1. Northwest Guilford……………………….4-0

2. Ragsdale……………………………………3-1

3. High Point Central ……………………….2-2

4. Page………………………………………….1-3

5. Grimsley …………………………………….0-4